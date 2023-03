L’orario e la diretta streaming di Vicenza-Arzignano, match valido per la trentaquattresima giornata del Girone A della Serie C 2022/2023. I biancorossi sono attualmente in quinta posizione a quota 51 punti, mentre l’Arringano è decimo con 46. Appuntamento questa sera, domenica 26 marzo, alle ore 17.30. La partita verrà trasmessa in diretta su Eleven Sports.