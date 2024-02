Lecce-Fiorentina oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Lecce e Fiorentina, valevole per la ventitreesima giornata di Serie A 2023/2024. Due squadre che cercano assolutamente di tornare ai tre punti dopo un periodo non dei più facili. I salentini non vincono da sei partite, ovvero dal 16 dicembre. I viola non ottengono la vittoria da tre giornate e hanno perso il quarto posto in classifica. La sfida è in programma oggi, venerdì 2 febbraio alle 20:45 al Via del Mare. Diretta sulla piattaforma Dazn e tramite il canale Zona Dazn (previo attivazione) su Sky.