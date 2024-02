Cobolli-Coric oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Montpellier 2024

Flavio Cobolli se la vedrà contro Borna Coric nei quarti di finale dell’ATP 250 di Montpellier 2024, torneo di scena sul cemento indoor della cittadina francese. Il giovane romano, dopo aver sbarrato la strada in rimonta al veterano transalpino Gael Monfils, ha battuto in due set agili l’altro padrone di casa Constant Lestienne. Adesso il confronto con il top quaranta croato, quarta forza del seeding. Quest’ultimo è reduce dalla vittoria convincente messa a referto ai danni dello spagnolo Pedro Martinez Portero. Tra i due tennisti si tratta del primo scontro diretto a livello di circuito maggiore. Sarà Coric a partire leggermente favorito secondo le quote dei bookmakers. Cobolli, tuttavia, non parte battuto ed è deciso a conquistare il biglietto per la prima semifinale della carriera tra i grandi. Qui, in caso di successo contro il più quotato avversario, si troverebbe di fronte uno tra il top ten danese Holger Rune, testa di serie numero uno, oppure l’imprevedibile americano Michael Mmoh.

Cobolli e Coric scenderanno in campo oggi (venerdì 2 febbraio). I due giocatori sono pianificati come quinto ed ultimo incontro di giornata sul Court Patrice Dominguez. Prima di loro l’altro quarto di finale tra i sopracitati Rune e Mmoh, che daranno avvio alle danze non prima delle ore 19.00. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che segue l’evento transalpino tramite i canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203), oltre che in streaming su NOW e Sky Go. Anche Sportface.it seguirà la partita tra Cobolli e Coric, garantendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.