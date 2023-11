Non arrivano buone notizie dall’infermeria per il Lecce di Roberto D’Aversa. Il tecnico della formazione salentina sarà presumibilmente costretto a fare a meno di Pontus Almqvist non solo in vista della sfida del fine settimana contro il Milan. Gli esami strumentali ai quali si è sottoposto il calciatore hanno infatti evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destro. Ci vorranno alcune settimane per rivederlo in campo, ma la pausa per le Nazionali da questo punto di vista aiuta il club salentino.