Lazza in concerto a Napoli: tifosi intonano cori, il rapper milanista risponde (VIDEO)

di Redazione 9

Curioso e divertente siparietto, quello accaduto durante il concerto di Lazza ieri sera a Napoli. Ad un certo punto il pubblico ha iniziato a intonare cori per la squadra partenopea, che questa sera potrà ufficialmente conquistare il suo terzo Scudetto. Lazza, noto tifoso milanista, ha risposto ai cori provocando i suoi fans: “Mi avevano detto di non fare battute sul calcio, ma sono molto contento che oggi, che è mercoledì, possiate essere qua perchè siete usciti dalla Champions“. Ovviamente il botta e risposta è proseguito, con il pubblico che ha poi iniziato a cantare “Chi non salta milanista è”.