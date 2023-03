Lazio, pochi biglietti venduti in vista dell’Az: record negativo per un ottavo di finale

Se nella passata stagione la Roma ha riportato un trofeo europeo in Italia vincendo la Conference League, questa competizione non sembra essere particolarmente apprezzata dai tifosi della Lazio. In vista della sfida degli ottavi di finale contro l’Az Alkmaar, infatti, sono stati venduti appena undicimila biglietti. Stando a quanto riportato dall’edizione romana de ‘Il Corriere della Sera’, questo risultato il dato più basso della storia del club capitolino per quanto riguarda un ottavo di finale internazionale. Un dato che sicuramente non farà piacere al presidente Claudio Lotito, ma neanche ai calciatori che scenderanno in campo con un sostegno molto ridotto.