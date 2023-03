F1, Tronchetti Provera: “Inizio amaro per la Ferrari, unica gioia il podio di Alonso”

L’amministratore delegato e vicepresidente della Pirelli, Marco Tronchetti Provera, ha commentato le difficoltà della Ferrari, mostrate durante il primo GP della stagione in Bahrain. Queste le sue parole a “La Politica nel Pallone” su Gr Parlamento: “La Ferrari è partita con una sconfitta, è tutto molto amaro, ma il ritorno di Fernando Alonso sul podio per lo sport è un evento importante. Il suo sorpasso ad Hamilton è stata una grande emozione, l’avesse fatto Verstappen o Leclerc avremmo detto ‘questi giovani hanno dei riflessi pazzeschi’, invece l’ha fatto un giovanotto di 41 anni. La Red Bull ha aumentato il distacco su tutte le altre squadre, l’unica notizia interessante è il ritorno di Alonso oltre ogni aspettativa. Le Ferrari non hanno iniziato bene, nelle prove comunque la macchina ha dimostrato di avere potenziale, ora dipenderà molto da quello che succederà nelle prossime settimane”.

Poi ha aggiunto: “La performance di Ferrari non è stata inferiore a quella delle altre squadre, il podio sarebbe arrivato se non ci fosse stato questo guasto, di natura elettronica. Bisogna aspettare, ci vuole pazienza. Ferrari l’anno scorso è tornata, speriamo che possa recuperare e che riesce a fare ciò che hanno fatto gli altri l’anno passato”.