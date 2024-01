Lazio, Pellegrini: “Supercoppa un’opportunità, sogniamo di vincere”

“La Supercoppa è un’opportunità importante, ci giochiamo un trofeo che ci siamo guadagnati con quattro squadre importanti e nessuno ci vieta di sognare anche di alzarlo al cielo questo trofeo. Cosa è cambiato? L’intento e la volontà della squadra è sempre quello di fare il meglio per la Lazio, la mentalità non è cambiata. Avevamo bisogno di tempo e adesso stiamo raccogliendo i primi frutti. Dobbiamo continuare su questa striscia”. Sono queste le parole di Luca Pellegrini, difensore biancoceleste, a margine della conferenza stampa di presentazione della partnership tra Regione Lazio e S.S. Lazio, siglata in occasione della Supercoppa italiana che si giocherà a Riad. “Quello che è cambiato sono i risultati. Adesso ci riusciamo a tirare fuori anche dalle partite sporche, stiamo prendendo coscienza di quello che siamo e questo ci può solo fare bene. Nell’ultimo mese e mezzo ho avuto più spazio, ma sono scelte del mister che ha sempre fatto tutto quello che riteneva giusto per far ottenere alla Lazio il miglior risultato possibile. Fa piacere giocare di più e poter dare un contributo“, conclude Pellegrini.