Lazio-Monza 1-1, Gagliardini: “Pareggio giusto, Palladino farà strada”

“Sono molto contento per il gol, perché lo cerco spesso. Oggi ho fatto una partita normale, ho giocato meglio le scorse quindi risalta di più. Sono contento di aver segnato e dato una mano alla squadra. Noi pensiamo partita dopo partita. Siamo venuti qui consapevoli della nostra forza, loro erano in difficoltà, abbiamo guidato per lunghi tratti ma il risultato giusto è il pareggio”. Così Roberto Gagliardini, centrocampista del Monza, dice la sua sul pari contro la Lazio ai microfoni di DAZN. “Rapporto con Palladino? Il mister mi aiuta, ma si vede che farà strada. Ha tutto per ambire a grandi squadre, tratta tutti allo stesso modo, oggi ci ha preparato bene e sono contento per la società che ci supporta sempre”, conclude Gagliardini.