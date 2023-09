F1 GP Giappone 2023, gara domani in tv: canale, orario e diretta streaming

La gara del GP del Giappone 2023 a Suzuka di Formula 1 sarà visibile domani in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming. Emozioni a non finire sulla pista con il meraviglioso otto, Verstappen torna favorito ma la Ferrari spera di inserirsi nella lotta per la vittoria. Chi vincerà? Si parte alle ore 07 di domani, domenica 24 settembre, a causa del fuso orario: la diretta tv è trasmessa su Sky Sport Uno e Sky Sport F1 e sarà visibile in pay, su TV8 invece sarà disponibile la gara in replica in differita alle ore 16.30 sul canale 8 del telecomando in chiaro. La diretta testuale, infine, sarà proposta, come di consueto, da Sportface. Ecco a seguire il nostro riepilogo.

Domenica 24 settembre 2023

ore 07 Gara su Sky Sport Uno e Sky Sport F1 (differita in replica in chiaro su TV8 alle ore 16.30)