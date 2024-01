Lazio, Luis Alberto: “Meritavamo di vincere”

“Non so se sia un’occasione persa, l’importante è che la squadra abbia fatto una partita seria. Meritavamo di vincere per quanto creato. Era importante giocare così in fase difensiva e offensiva. Sono contento, questo è il calcio. Ci è mancato poco per fare gol, Taty ha fatto un grande gol ma c’era fuorigioco. Abbiamo avuto tante occasioni. Normalmente in questi casi si fa almeno un gol, oggi no. Dobbiamo continuare così, abbiamo fatto una bella partita”. Così il centrocampista della Lazio, Luis Alberto, ai microfoni di Dazn, al termine del match pareggiato, in casa, 0-0 contro il Napoli. “Mi piace che i compagni abbiano fiducia in me. Ho passato un periodo buio, ma ora sono al 100%. Speriamo di poter aiutare di più la squadra con gol e assist. Siamo una squadra, in un anno ci sono sempre momenti in cui si sta meglio e altri in cui si sta peggio. Felipe Anderson è un giocatore straordinario, è importantissimo per noi. Mi fa arrabbiare, perché potrebbe fare molto di più“, ha aggiunto Luis Alberto.