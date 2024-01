Judo, Grand Prix Odivelas 2024: si chiude senza medaglie la tappa portoghese per gli azzurri

Si chiude senza podi un deludente Grand Prix di Odivelas per il judo italiano. Anche nella terza e ultima giornata di gare, i nostri atleti non riescono ad andare troppo avanti nelle rispettive categorie. Tra gli uomi Gennaro Pirelli nei 100kg batte l’austriaco Boehler e a sorpresa il coreano Kim prima di arrendersi al futuro bronzo Rafael Buzacarini. Nella gara riservato agli atleti sopra i 100, Kwadjo Anani batte il cipriota Antoniou prima di arrendersi al forte turco Tataroglu. In campo femminile c’era Irene Caleo, che nei 78kg batte la serba Milica Cvijic prima di essere sconfitta dalla croata Petrunjela Pavic, che si è poi presa la medaglia di bronzo.