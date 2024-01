Lazio, Immobile in gruppo: l’attaccante punta l’Atalanta

La Lazio riprende la preparazione in vista dell’Atalanta, match che dirà molto sulle ambizioni Champions dei biancocelesti. Sarri è ancora alle prese con le assenza di Patric e Zaccagni, che difficilmente recupereranno per la trasferta di Bergamo dai rispettivi infortuni, con lo spagnolo fermato da un problema alla spalla e l’esterno da un problema all’alluce. Il tecnico, però, può sorridere per il recupero di Immobile, che punta a riprendersi una maglia da titolare. Altra assenza certa è quella di Cataldi, squalificato, con Rovella che ritroverà quindi la titolarità anche se nella doppia seduta odierna è rimasto a riposo precauzionale. Per il resto tutto da decidere ancora con Sarri che, inevitabilmente, dovrà dosare le forze visti gli impegni a stretto giro anche con Cagliari e soprattutto Bayern in Champions League.