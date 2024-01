Liga 2023/2024, Vitor Roque impiega pochi secondi: entra e regala i 3 punti al Barcellona contro l’Osasuna

Il Barcellona in qualche modo si mette alle spalle l’incredibile sconfitta con il Villarreal e torna a conquistare i 3 punti in campionato. All’Olimpico, nella sfida che valeva come recupero della ventesima giornata, la squadra di Xavi vince di misura contro un’Osasuna che era reduce da tre risultati utili consecutivi. A decidere l’incontro è Vitor Roque: la 18enne stella brasiliana viene mandato in campo dall’allenatore al 62′ e dopo pochi secondi firma il gol che vale una vittoria fondamentale su assist di Cancelo. Velleità di rimonta che si infrangono subito per l’Osasuna, che al 67′ resta in per l’espulsione causata da doppia ammonizione di Unai Garcia. Barcellona che sale a 47 punti in classifica e al terzo posto, aspettando il match serale dell’Atletico Madrid.