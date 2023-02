Lazio-Cluj 1-0: Immobile con la girata trova il gol all’ultima azione del primo tempo (VIDEO)

di Christian Poliseno 32

All’ultima azione del primo tempo, la Lazio è passata in vantaggio contro il Cluj nella sfida valevola per l’andata dei sedicesimi di finale di Conference League. Su schema da calcio di punizione, Felipe Anderson serve il bomber Immobile che, in acrobazia, batte Scuffet, mandando i biancocelesti negli spogliatoi in vantaggio per 1-0. Ecco il video del gol.