Atp Rotterdam, Sinner: “C’è tanto lavoro dietro alla vittoria su Tsitsipas”

“Sono contentissimo. C’è molto lavoro dietro a questa vittoria. Ho giocato un buon tennis, sono rimasto sempre molto concentrato. Stefanos è un grande giocatore ed io non vedevo l’ora di giocare questo match. Ho ringraziato il mio team perché noi prepariamo al meglio ogni partita: lo avevamo fatto anche in Australia dove è stato davvero brutto perdere”. Con queste parole Jannik Sinner ha commentato la bella vittoria su Stefanos Tsitsipas nell’Atp di Rotterdam. Ora, il prossimo ostacolo è Wawrinka: “Sono contento che giochi di nuovo ad alto livello, sarà certamente una partita diversa rispetto a quella di oggi. Spero di giocare ancora bene come ho fatto nei primi due match”, ha concluso Sinner.