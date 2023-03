Lazio-AZ Alkmaar, Marusic: “Diamo tutti per qualificarci”

“Contro il Napoli abbiamo giocato molto bene, questa sera abbiamo perso facendo tanti errori. Dobbiamo pensare al ritorno. Come passare il turno? Loro hanno giocato una grande partita, anche se l’avevamo preparata bene. Andiamo lì a giocare il ritorno, dobbiamo dare tutto per qualificarci”. Lo ha detto l’esterno della Lazio Adam Marusic dopo la sconfitta contro l’AZ Alkmaar in Conference League. “Abbiamo commesso tanti errori in impostazione. Eravamo partiti bene – ha detto il montenegrino ai microfoni di Sky Sport – con il gol poi è arrivato il pareggio. Abbiamo avuto tante occasioni anche nel secondo tempo, loro però hanno segnato e noi non ci siamo riusciti”, ha concluso Marusic.