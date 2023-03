Benfica-Bruges, programma e telecronisti Sky e Mediaset ritorno ottavi Champions League

Il programma e i telecronisti su Sky e Mediaset di Benfica-Bruges, match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2022/2023. Dovrebbe essere una formalità o giù di lì per i portoghesi, visto che all’andata si sono imposti per 0-2 in casa della squadra belga, che però di certo vorrà vendere carissima la pelle. Chi riuscirà a spuntarla? Appuntamento alle ore 21 di martedì 7 marzo.

Benfica-Bruges sarà visibile su Sky Sport Football con la telecronaca di Nicola Roggero e su Infinity con la telecronaca di Riccardo Trevisani e Giancarlo Camolese.