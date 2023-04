Laver Cup 2023, Rublev e Tsitsipas i primi due nomi di Team Europe

Iniziano a prendere forma le due squadre protagoniste dell’edizione 2023 della Laver Cup, in programma dal 22 al 24 settembre a Vancouver. Team Europe ha annunciato i primi due campioni, ovvero Andrey Rublev e Stefanos Tsitsipas. Per il 25enne russo, recente vincitore del torneo di Monte-Carlo, sarà la seconda partecipazione all’evento, mentre per l’ellenico sarà già la quarta presenza. Il Team World nei giorni scorso aveva reso note le prime due convocazioni: Taylor Fritz e Frances Tiafoe, rispettivamente alla terza e quarta partecipazione.