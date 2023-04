Highlights e gol Siviglia-Manchester United 3-0, quarti di finale Europa League 2022/2023 (VIDEO)

di Tommaso de Laurentiis 5

Il Siviglia batte 3-0 un irriconoscibile Manchester United e si guadagna un posto nelle semifinali di Europa League 2022/2023. I padroni di casa sfruttano gli errori gravissimi della retroguardia della squadra di ten Hag, che regala il gol dell’1-0 e del 3-0 con due gravi sviste di Maguire e De Gea. Siviglia che in semifinale incontrerà la Juventus, a cui è bastato pareggiare 1-1 in casa dello Sporting Lisbona per passare il turno.