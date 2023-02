Latina-Viterbese oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Latina-Viterbese sarà visibile oggi in tv. Ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido per il girone C di Serie C 2022/2023. Nella venticinquesima giornata si sfidano l’undicesima in classifica, vogliosa di guadagnare dei punti per raggiungere la zona play off, e l’ultima, che invece ha bisogno di quei punti per cercare di scappare via dalla Serie D, che per sempre più vicina. Chi vincerà allo Stadio Domenico Francioni? Appuntamento alle ore 21:00 di mercoledì 1 febbraio, diretta su Eleven Sports, visibile anche sulla piattaforma Dazn. Sportface vi offrirà una diretta testuale dell’incontro.

