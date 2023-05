Karate, Premier League Rabat: l’Italia torna con 2 ori, 2 argenti e 1 bronzo

Si chiude con 5 medaglie, di cui 2 ori, 2 argenti e 1 bronzo la Karate 1 Premier League di Rabat, in Marocco. Angelo Crescenzo ha conquistato la prima medaglia d’oro della giornata degli azzurri, nei 60kg contro il kuwaitiano Abdullah Shaaban, grazie a una grande finale conclusa 4-0. Il secondo oro, invece, se l’è andato a prendere il giovane Matteo Avanzini, nei +84kg, con una splendida vittoria: 3-1 sul saudita Sanad Sufyani.

Medaglia d’argento, invece, per Gianluca De Vivo e Matteo Fiore, rispettivamente nei 67kg e negli 84kg. Gianluca ha incontrato il giordano Almasatfa ma si è dovuto arrendere sul risultato di 3-1. Matteo se l’è vista con l’altro giordano, Aljafari, ed ha perso un incontro davvero tirato e concluso 4-3. Nella stessa categoria, gli 84 kg, Michele Martina ha battuto il suo avversario, il croato Ivan Kvesic, guadagnandosi il gradino più basso del podio. Syria Mancinelli nei 55kg, Aurora Graziosi nei 61kg, Carmine Luciano nei 60kg e Mattia Busato nel kata individuale hanno purtroppo perso la loro finale per il bronzo e si sono piazzati in una buona quinta posizione.