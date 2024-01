Kalinskaya-Zheng oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Australian Open 2024

Anna Kalinskaya se la vedrà contro Qinwen Zheng nei quarti di finale degli Australian Open 2024 (cemento outdoor). Entrambe vogliono sfruttare un lato di tabellone molto aperto e andranno a caccia della prima semifinale slam in carriera. A partire favorita sarà la cinese, reduce da un netto successo ai danni di Dodin e unica testa di serie rimasta in questo lato del main draw. Guai però a sottovalutare Kalinskaya, che ha giocato davvero bene contro Paolini ed ha dimostrato a più riprese di valere più della sua classifica attuale. La russa ha vinto l’unico precedente, a Guadalajara nel 2022.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Kalinskaya e Zheng scenderanno in campo oggi (mercoledì 24 gennaio). Le due giocatrici sono pianificate come terzo match sulla Rod Laver Arena, con inizio fissato non prima delle ore 09.00 italiane. La copertura televisiva è affidata a Eurosport, che trasmetterà il torneo attraverso i canali di riferimento Eurosport 1 e Eurosport 2 (210 e 211 di Sky). Disponibile anche una live streaming tramite le piattaforme Discovery+ (tramite abbonamento), Sky Go e DAZN. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match tra Kalinskaya e Zheng. Il nostro sito, infatti, accompagnerà i propri lettori con aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.