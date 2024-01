Jannik Sinner in semifinale all’Australian Open 2024: numeri, statistiche e record

Jannik Sinner supera anche l’ostacolo Andrey Rublev ed è in semifinale agli Australian Open 2024. Si tratta della seconda semi in uno Slam per l’azzurro, la prima a Melbourne dopo che era riuscito a raggiungere l’obiettivo lo scorso anno a Wimbledon. E proprio come ai Championships, contenderà un posto nell’atto conclusivo all’attuale numero uno al mondo Novak Djokovic. Ci arriva senza aver perso un solo set nel corso dei cinque incontri fin qui disputati: dal 2000 ad oggi solo Djokovic, Federer, Nadal, Murray e Berdych c’erano riusciti in Australia.

Ci riesce a due anni di distanza da colui che era stato il primo e anche unico azzurro a spingersi così in fondo, ovvero Matteo Berrettini, che nell’edizione 2022 del torneo australiano venne sconfitto in quattro set da Rafael Nadal, poi vincitore della manifestazione in finale su Medvedev. Arrivano anche 800 punti ATP, il doppio rispetto a quanto assegnavano i quarti: con questa vittoria Jannik per la prima volta in carriera scollina quota 7000 e sale a 7110 punti totali, iniziando a incutere un po’ di timore al n°3 Daniil Medvedev, anche lui però ancora in corsa in terra Down Under.