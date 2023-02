Juventus U23-Lecco oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Juventus U23-Lecco, match valevole per la ventottesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023. I padroni di casa sono in una posizione di metà classifica, al nono posto, arrivando però da un buon periodo di forma, con anche il raggiungimento della finale di Coppa Italia di categoria. La formazione ospite, di contro, è sù in quarta posizione, ma nelle ultime 5 sfide ha collezionato 2 vittorie, un pareggio e 2 sconfitte. Chi vincerà? La partita andrà in scena nella giornata di domenica 19 febbraio alle ore 12:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports e Dazn. Sportface vi offrirà la diretta testuale dell’incontro.

