Juventus, Szczesny: “Ho scommesso che Yildiz sarà candidato per il pallone d’oro entro cinque anni”

Wojciech Szczesny, portiere della Juventus, è stato intervistato da Foot Truck. L’estremo difensore bianconero spende ottime parole per uno dei suoi compagni più giovani: “Ho scommesso con qualcuno che Kenan Yildiz sarebbe stato nominato per il Pallone d’Oro entro 5 anni. Ho giocato con molti giocatori, ma non ho mai visto un talento simile. Sono fiducioso di vincere questa scommessa“. Sull’impegno con la Nazionale polacca: “Sì, possiamo dire che smetterò dopo Euro 2024. Lascia che te lo dica, potrebbe essere ancora difficile parlare dopo gli Europei. No, ne dubito, ma nessuno sta cercando di convincermi a cambiare questa decisione. E la mia famiglia sa quali sono i suoi piani e penso che sappiano che questo è l’ordine naturale delle cose. Non ha senso iniziare questo nuovo ciclo delle Nazionali, cioè la preparazione al Mondiale, se non dovessi finirlo. Per restare in Nazionale e giocare qualche partita di Nations League, penso che sia meglio lasciare ad altri il compito di preparare la nuova serie“. Sui rigori del Galles: “Dove sono scomparso prima dei calci di rigore contro il Galles? Versione ufficiale o non ufficiale? Sono andato ad analizzare i rigori in tutta tranquillità. E “in pace” significa con una sigaretta”.