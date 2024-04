Rangers-Celtic oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Old Firm 2024

Alle ore 13:00 di oggi, domenica 7 aprile, Rangers e Celtic scenderanno in campo all’Ibrox Stadium di Glasgow per l’Old Firm valido per la 32^ giornata di Premiership 2023/2024. Un solo punto separa le due rivali cittadine, prime della classe e già qualificate per la Poule Scudetto, dunque destinate a contendersi il titolo fino alla fine. Al momento il Celtic ha un punto di vantaggio, ma anche una partita in più, dunque l’esito dell’incontro potrebbe risultare determinante per la conquista della vetta. Non è prevista una diretta tv né streaming in Italia per questa partita.