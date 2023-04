Juventus-Sporting, miracoloso Perin: doppia parata nel recupero (VIDEO)

di Antonio Sepe 3

Il video della miracolosa doppia parata di Mattia Perin, che ha salvato la Juventus nel recupero del match contro lo Sporting, valevole per l’andata dei quarti di Europa League 2022/2023. Chiamato in causa per sostituire Szczesny, il portiere laziale ha risposto presente e si è superato negli ultimi minuti del match, tenendo a galla i suoi grazie a un doppio intervento davvero notevole. Ecco il filmato.