Probabili formazioni Cremonese-Empoli, trentesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Cremonese-Empoli, match valevole per la trentesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Si tratta di una gara fondamentale per la compagine grigiorossa, che potrebbe avere la sua ultima chance per restare in corsa per la salvezza: una sconfitta potrebbe condannarla quasi definitivamente. Gli azzurri, invece, sperano di proseguire nella loro buona stagione centrando il prima possibile la salvezza aritmetica. La partita è in programma alle ore 18:30 di venerdì 14 aprile e sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. Su Sportface.it, invece, nel corso della settimana troverete aggiornamenti e approfondimenti sulle possibili scelte di formazione dei due allenatori Davide Ballardini e Paolo Zanetti.

CREMONESE – Coppia d’attacco composta ancora da Dessers e Tsadjout, mentre in difesa dovrebbero essere confermati Aiwu, Bianchetti e Vasquez.

EMPOLI – Dubbio tra i pali con Vicario che sta recuperando, ma Perisan potrebbe avere un’altra chance da titolare. In attacco spazio a Caputo e Satriano, alle loro spalle Baldanzi.

Le probabili formazioni di Cremonese-Empoli

Cremonese (3-5-2): Carnesecchi; Aiwu, Bianchetti, Vasquez; Sernicola, Benassi, Pickel, Meitè, Valeri; Dessers, Tsadjout.

Ballottaggi: Tsadjout 60% – Afena Gyan 40%.

Indisponibili: Chiriches, Ferrari.

Squalificati: –

Empoli (4-3-1-2): Perisan; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Parisi; Haas, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Satriano

Ballottaggi: Satriano 60% – Cambiaghi 40%, Perisan 55% – Vicario 45%.

Indisponibili: Vicario.

Squalificati: –