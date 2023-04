Juventus-Sporting Lisbona, i convocati di Massimiliano Allegri: Pogba a disposizione

E’ tutto pronto per la grande sfida dell’Allianz Stadium tra Juventus e Sporting Lisbona, valevole per l’andata dei quarti di Europa League 2022/2023. La formazione bianconera va a caccia di un importante successo per mettere in discesa il doppio confronto in vista della gara di ritorno della prossima settimana. A poche ore da questa partita il tecnico dei piemontesi Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei calciatori convocati tra i quali figura nuovamente Paul Pogba, finalmente tornato a disposizione dopo i numerosi problemi fisici; out, invece, Mattia De Sciglio ed Alex Sandro. Ecco l’elenco completo dei giocatori scelti dall’allenatore bianconero:

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin;

Difensori: Bremer, Danilo, Gatti, Bonucci, Rugani;

Centrocampisti: Locatelli, Pogba, Cuadrado, Kostic, Miretti, Rabiot, Paredes, Fagioli;

Attaccanti: Chiesa, Vlahovic, Milik, Kean, Di Maria.