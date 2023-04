Running, Appia Run: presente al via anche il primatista italiano maratona Aouani

L’Appia Run a Roma, giunta ormai alla sua 24esima edizione, è pronta a partire nella domenica del prossimo 16 aprile. La Maratona ormai è divenuta famosa per la sua divisione relativamente alla gare a cui si può partecipare. Nello specifico saranno quattro gare, ognuna rivolta a un target specifico: la 13 km competitiva, per gli atleti pronti a cimentarsi con l’obiettivo di ottenere un gran tempo e migliorare la prestazione dell’anno precedente; la 13 km non competitiva, per gli appassionati ambiziosi ma non così attenti al riscontro cronometrico e quindi più propensi alla giornata di sport all’aria aperta; la 5 km, su un percorso più breve per chi ha solo voglia di un’indimenticabile passeggiata nel cuore della storia di Roma; e per finire il Fulmine dell’Appia, in programma sabato 15 aprile e dedicato ai più piccoli.

Ai nastri di partenza per quanto riguarda la maratona competitiva sarà presente anche Iliass Aouani, neoprimatista italiano sui 42,7 km di maratona dopo la sensazionale performance nella Maratona di Barcellona dello scorso 19 marzo. L’atleta azzurro (vanta già due presenze in Nazionale) disputerà per la prima volta la Roma Appia Run ma si candida come il favorito numero uno per la vittoria finale. Attenzione anche però a Crippa, primo italiano (sesto assoluto) alla recente Maratona di Roma e fratello maggiore di Yemen; a Amaniel Freedom, secondo nell’edizione dello scorso anno; Cherkaoui El Makrout, 2° nell’edizione 2013; Mohammed El Mounim, primo al traguardo nel 2016; Aziz Laktri, trionfatore nel 2018. Per quanto riguarda, invece, la gara femminile la favorita numero uno è Elisa Palmero, ma attenzione anche a Sveva Fascetti e Sara Carnicelli, seconda nel 2022.