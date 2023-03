Juventus-Sampdoria stasera in tv: data, orario, canale e diretta streaming Serie A 2022/2023

Il canale e le indicazioni per vedere in diretta tv Juventus-Sampdoria, sfida valida per la 26esima giornata della Serie A 2022/2023. I bianconeri vogliono ripartire dopo la sconfitta dell’Olimpico contro la Roma e puntano a farlo tra le mura amiche contro il fanalino di coda Sampdoria. I ragazzi di Allegri partiranno favoriti ma non dovranno commettere l’errore di sottovalutare il match, magari pensando al ritorno contro il Friburgo. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 20:45 di domenica 12 marzo, con la partita che sarà visibile in diretta streaming su Dazn, oppure sul canale satellitare Zona Dazn, previa attivazione.