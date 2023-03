Sport in tv oggi, domenica 12 marzo: programma e orari di tutti gli eventi

Il programma completo dello sport in tv per la giornata di oggi, 12 marzo 2023. Una domenica da non perdere assolutamente per gli appassionati, con un palinsesto che non lascerà respiro da mattina a sera. Dal grande calcio al ciclismo, con le tappe finali di Parigi-Nizza e Tirreno-Adriatico. Il tutto senza dimenticare gli sport invernali, il tennis a Indian Wells, il volley, il basket e tantissimo altro ancora. Sportface vi racconterà tutto nel dettaglio, ma intanto ecco il programma per seguire tutto lo sport di oggi in diretta tv.