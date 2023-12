Juventus-Roma 1-0, Allegri: “Non commento parole Acerbi. Nostro percorso diverso da Inter, basta guardare le rose”

“È stata una bella partita, giocare contro la Roma non è mai semplice. Nel primo tempo abbiamo rischiato su due situazioni, però la squadra è stata compatta e unita. Nella ripresa abbiamo approcciato bene e potevamo fare il secondo gol. È importante vincere, 43 punti sono tanti”. Lo ha detto l’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri dopo la vittoria per 1-0 sulla Roma. La squadra bianconera si porta a due punti dall’Inter capolista dopo le dichiarazioni del nerazzurro Acerbi sulle spese delle due squadre sul mercato. “Non commento le sue parole – spiega Allegri a Dazn -. Sono davanti a noi di due punti, stanno facendo una grande stagione e noi cerchiamo di rimanere attaccati. Il nostro è un percorso diverso, come si può vedere dall’età della rosa a disposizione. Siamo soddisfatti senza stare a guardare in casa di altri”. Tornando alla partita, Allegri promuove i suoi: “Stiamo discretamente bene fisicamente e abbiamo sviluppato buone geometrie di gioco. Bisogna migliorare su alcune diagonali di passaggio, ma la squadra è tornata ad avere paura di prendere gol dopo le ultime reti subite”. Un assist per Vlahovic in occasione della rete decisiva di Rabiot: “Stasera ha fatto una bella partita, in crescendo rispetto alle ultime. Sta meglio fisicamente, lo abbiamo cercato abbastanza e potevamo cercarlo ancora di più. Può crescere solamente”. Sul mercato Allegri taglia corto: “Possiamo migliorare la nostra rosa con il lavoro, come stiamo facendo. Un altro che potremmo vedere presto è Nonge, che sta crescendo. Va raddrizzato, ma sa giocare molto bene a calcio”.