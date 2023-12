Verso Inter-Juventus: per Allegri calendario agevole, con quattro vittorie ci arriva da capolista

Si chiude l’anno solare e la Juventus lo fa con una vittoria di peso. L’1-0 alla Roma vale quota 43 in classifica e così Allegri torna a -2 dall’Inter, che resta capolista ma che dimezza il suo vantaggio dopo il pareggio di Genova. A questo punto, si apre il 2024 con la corsa verso il 4 febbraio, c’è esattamente un mese e quattro giornate di campionato prima dello scontro diretto del Meazza che con tutta probabilità potrebbe davvero decidere questa stagione. E i bianconeri hanno un calendario in discesa: Salernitana in trasferta, Sassuolo in casa, Lecce in trasferta ed Empoli in casa prima di sfidare l’Inter. E la certezza che con quattro vittorie (non scontate ma in partite abbordabili) si arriverà a giocarsela a San Siro davanti ai rivali, questo perché al di là di un calendario leggermente più complesso, ci sarà soprattutto una partita in meno per la squadra di Inzaghi, visto che per la Supercoppa la sfida con l’Atalanta sarà rinviata e per i nerazzurri ci sono solo Verona in casa, Monza in trasferta e ancora Fiorentina in trasferta.