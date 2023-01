Juventus: primo allenamento dell’anno al JTC in vista della sfida alla Cremonese

Scende già in campo la Juventus per iniziare al meglio il 2023 in campo. Nel primo allenamento dell’anjno i bianconeri si sono ritrovati questo pomeriggio al JTC per continuare a preparare la prima sfida del nuovo anno. Il prossio 4 gennaio infatti, finalmente, riprenderà il campionato e gli uomini di Allegri saranno ospiti della Cremonese. Fischio d’inizio allo “Zini” di Cremona previsto per le 18:30. Nell’allenamento odierno, ci si è focalizzati sul lavoro atletico, per proseguire poi l’allenamento con sfide a calcio-tennis. Per domani invece, lunedì 2 gennaio, l’appuntamento è fissato per il mattino.