Arabia Saudita: nello store dell’Al Hilal spunta una maglietta di Messi con il numero 10

Il trasferimento di Cristiano Ronaldo all’Al Nassr ha acceso le luci sul campionato saudita. Il campione portoghese ha messo sulla cartina mondiale quel campionato e adesso, viene cavalcata l’onda causata. Secondo quanto riportato dal quotidiano Al-Khaleej, l‘Al-Hilal, altra squadra del campionato saudita, avrebbe offerto addirittura alla sua nemesi per eccellenza, Leo Messi, un contratto faraonico. Che sia possibile un nuovo derby tra i due? Intanto però, nello store ufficiale proprio dell’Al-Hilal, è stata esposta e messa in vendita la maglietta di Lionel Messi con il numero 10. Indizio di mercato o sempice goliardia? Lo scopriremo nei prossimi mesi. Ecco intanto la foto in questione.

Lionel Messi’s shirt at Al Hilal’s official store who, are the biggest rival of Al Nassr in Saudi Arabia. pic.twitter.com/fpDMpJMDLS

— Naimul Rafin  (@nhrafin_00) January 1, 2023