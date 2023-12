Juventus, Phillips rimane nel mirino: il Manchester City dice no al Liverpool

Kalvin Phillips rimane nel mirino della Juventus per il mercato di gennaio. Il centrocampista del Manchester City, infatti, non sarà ceduto ad altre squadre della Premier League. Secondo ESPN, il Liverpool si sarebbe infatti interessato al suo prestito, ma la risposta sarebbe stata negativa. La Juventus, non partecipando alle coppe europee, non sarebbe in alcun modo concorrente del club dell’Etihad, e questo potrebbe facilitare la posizione dei bianconeri.