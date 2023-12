Premier League 2023/2024: il Manchester City di rimonta sul campo dell’Everton, Chelsea ok in extremis

Vittoria sofferta e in rimonta per il Manchester City, fresco di titolo di campione del mondo conquistato in Arabia Saudita, sul campo dell’Everton nella diciannovesima giornata di Premier League. La squadra di Guardiola, sotto nel primo tempo per effetto del gol di Harrison alla mezzora, riesce a ribaltare tutto nella ripresa, quando Foden pareggia i conti, quindi Alvarez trasforma un rigore concesso per mani di Onana sulla girata di Ake in mischia. Nel finale follia di Pickford e dei suoi difensori e Bernardo Silva col pallonetto dai venti metri a porta vuota punisce i Toffees che avevano provato a uscire dal basso. Buona comunque la prestazione dei ragazzi di Dyche, quartultimi ma con la scure del -10 in classifica e alla terza sconfitta nelle ultime dodici partite, mentre per i cizitens quarto posto con 37 punti ma con una partita in meno rispetto a Liverpool e Aston Villa che stanno davanti.

Torna alla vittoria il “giovane” Chelsea, ottenendo appena la settima in questo campionato e la sesta casalinga in tutto l’anno solare 2023, lo fa contro il Crystal Palace in un intenso derby di Londra deciso da un rigore assegnato col Var e trasformato all’88’ da Madueke. Nel primo tempo, invece, al momentaneo gol del vantaggio di Mudryk aveva risposto poco prima dell’intervallo un eccezionale Olise, ormai pronto a diventare uno dei nomi più gettonati del calciomercato. I ragazzi di Pochettino si portano così a quota 25 punti (-11 dalla zona Champions sempre a distanza siderale), proprio come il Wolverhampton, che si aggiudica l’altra sfida delle 20.30. Strepitoso blitz degli arancioneri in casa del Brentford, con i fuochi d’artificio nel primo tempo: l’ex Juventus Lemina la sblocca al 13′, raddoppia Hwang Hee-Chan un minuto dopo e al 16′ accorcia Wissa, prima del nuovo doppio vantaggio firmato sempre dal coreano (che deve però poi uscire per infortunio) al 29′. Nel secondo tempo Bellegarde la chiude definitivamente a dieci minuti dalla fine. Situazione di classifica comunque discreta per i padroni di casa, a quota 19 punti e con una partita da recuperare.