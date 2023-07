Juventus: nasce Jdentità Bianconera, fondazione a difesa dei tifosi della Vecchia Signora

Nelle ultime ore è nata la Fondazione Jdentità Bianconera, che si impegna a tutelare e difendere l’immagine e l’onorabilità dei tifosi della Juventus. Ecco le parole del portavoce Luca Ferrarini: “Uniti dal desiderio di porre fine al continuo e impunito attacco mediatico rivolto nei confronti della società, dei suoi tesserati e, inevitabilmente, dei tifosi, che hanno subito tale accanimento per anni. I tifosi sono preoccupati, si sono stufati di essere insultati perché juventini, per questo noi vogliamo intervenire. In questi giorni stiamo raccogliendo materiale per una prima causa legale contro un tifoso che ha scritto sui social ’10, 100, 1.000 settori Z, in chiaro riferimento alla strage dell’Heysel del 1985 dove morirono 39 tifosi juventini”.