LIVE – Lazio-FK Bravo, amichevole estiva 2023 (DIRETTA)

La diretta live di Lazio-FK Bravo, match valido come amichevole estiva del precampionato 2023. I biancocelesti sono attesi da un ulteriore test in questo ritiro e questa volta l’avversaria è la squadra slovena, insidiosa e impegno probante per capire a che punto è la condizione dei ragazzi di Sarri. Appuntamento fissato alle ore 18 di mercoledì 26 luglio, chi riuscirà a vincere allo Zandegiacomo di Auronzo di Cadore?

Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale.

COME SEGUIRE IL MATCH IN TV

PER AGGIORNARE LA DIRETTA PREMERE F5 O FARE REFRESH

Lazio-FK Bravo ore 18