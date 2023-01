Juventus-Monza 0-2, Palladino: “Il nostro scudetto è la salvezza”

Il tecnico del Monza, Raffaele Palladino, ha parlato dopo la fantastica vittoria arrivata per 0-2 in casa della Juventus. Ecco le sue parole a Dazn: “Oggi è tutto emozionante, tutto molto bello. La vittoria, la prestazione, i complimenti da parte di mister Allegri. Che è una persona fantastica, la conosco anche in maniera personale. I suoi complimenti hanno gran valore. Galliani mi ha regalato la cravatta perché abbiamo fatto risultato, mi fa piacere ricevere questo regalo. I ragazzi hanno fatto una grande prestazione, questa partita resterà nella storia del Monza, se lo meritano”.

E ancora: “Avevo detto ai ragazzi che dalla vittoria d’andata avevamo fatto un grande percorso. Ad oggi, ci mancava vincere contro una grande fuori casa. Abbiamo sempre fatto bene, ma ci mancava il risultato. Oggi è stata coronata questa prestazione. Una gara forse perfetta, siamo stati bravi a sfruttare le occasioni. Nel secondo ci siamo abbassati, ma perché loro sono la Juve, ma mi è davvero piaciuto tutto. Per vincere queste partite, contro queste partite, serviva anche questo. Abbiamo lavorato tutta la settimana sulle transizioni negative, perché sapevamo che la Juve ti concede campo e possesso, ripartendo a mille all’ora. A noi piace tenere il possesso palla, ma abbiamo preso alcune ripartenze. Ma abbiamo difeso bene. Questi ragazzi sono eccezionali, vogliono stupire sia me che loro stessi. Sono sicuro che se continuiamo così possiamo fare davvero un grande campionato. Non dobbiamo però mai snaturarci. Già alla prossima abbiamo uno scontro diretto per la salvezza. Prendiamoci questa vittoria, ma pensiamo già alla Sampdoria”.

In conclusione: “Stiamo lavorando molto sui movimenti d’attacco negli ultimi metri. In settimana ho insistito molto su questo, sono movimenti che mettono in difficoltà i difensori. Cerchiamo di fare movimenti contrapposti alla palla. Dani ha fatto una grande partita, ma tutti, Ciurria, Petagna, Pessina. Scegliere un calciatore è difficile. Come ho sempre detto non guardo la classifica, ci scherzo anche con lo staff. Dobbiamo continuare così, siamo felici, il 2023 è iniziato in maniera fantastica. Sono felice di questo momento meraviglioso, però al di là della classifica, noi dobbiamo pensare alla salvezza. Il nostro scudetto è la salvezza, poi pensiamo al resto. Guardiamo alla prossima partita con la Sampdoria”.