Juventus-Monza 0-2, Dany Mota: “Felice per il gol e i tre punti, abbiamo meritato”

Dany Mota è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la vittoria del Monza per 2-0 sul campo della Juventus: “Si tratta di un successo che vale sei punti. Siamo molto contenti e vogliamo proseguire su questa strada. In Coppa Italia avevamo fatto bene, perciò eravamo convinti di poter vincere. Oggi abbiamo meritato. Per me era un giorno speciale, sono felice di esser tornato allo Stadium e di aver segnato“. Il portoghese, ex Juventus Under 23, ha poi parlato di Cristiano Ronaldo: “Sappiamo lui com’è. Lo ringrazio tanto per tutto l’aiuto che mi ha dato“.