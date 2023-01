Juventus, mai così male dal 1993: torna a subire 5 gol trent’anni dopo il Pescara di Allegri

La sconfitta per 5-1 contro il Napoli rappresenta un momento storico (in negativo) per la Juventus. I bianconeri non subivano 5 reti in una singola partita di Serie A dal 30 maggio 1993, contro il Pescara, quasi trent’anni fa. Anche il match dell’Adriatico finì 5-1 e, curiosamente, tra le fila del Pescara militava Massimiliano Allegri, attuale allenatore dei bianconeri. In quel caso il tecnico toscano diede il via alla rimonta del Delfino segnando il gol del provvisorio 1-1.