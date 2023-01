Premier League 2022/2023: l’Aston Villa aggancia il Chelsea a quota 25, battuto 2-1 il Leeds

Nell’anticipo della 20^ giornata di Premier League 2022/2023, l’Aston Villa ha sconfitto con il punteggio di 2-1 il Leeds United. La cura Emery continua a funzionare per i Villans, che salgono a quota 25 punti agganciando il Chelsea al decimo posto. Bailey apre le danze dopo soli 3′, mentre Buendìa raddoppia all’ora di gioco. Nel finale gli ospiti provano a riaprire la gara con il neo entrato Bamford, ma i tre punti restano in tasca all’Aston Villa. Non sa più vincere il Leeds, che subisce la terza sconfitta nelle ultime cinque gare e resta in piena lotta per non retrocedere.