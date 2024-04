Juventus-Lazio, Tudor: “Buon primo tempo, tutto aperto per il ritorno”

Il tecnico della Lazio Igor Tudor commenta ai microfoni di Sport Mediaset la sconfitta per 2-0 in Coppa Italia contro la Juventus: “Ci sono state un po’ di problematiche. Abbiamo fatto un buon primo tempo e un brutto secondo tempo la Juve invece era dentro, noi sabato abbiamo speso tanto e la Juve oggi probabilmente era troppo per noi. Abbiamo un po’ mollato e la fisicità della Juve è impressionante. Ma il 2-0 è un risultato che tiene tutto aperto per il ritorno. Buon primo tempo, personalità di venire qua e giocare. Su certi aspetti bene su altri meno bene. La fisicità si è sentita soprattutto nel secondo tempo, però ci sta“. Parlando della situazione biancoceleste: “Abbiamo fatto 90 minuti a Roma e un bellissimo primo tempo qui. Di quattro tempi ne abbiamo fatti bene tre. C’è da migliorare in tutto, è un calcio un po’ più fisico di prima e le caratteristiche dei giocatori sono importanti. Bisogna partire con qualcosa e poi fare delle scelte. Si migliora man mano durante le settimane. C’è stata una full immersion in questi tre giorni, poi ci sarà il derby e poi forse avremo la possibilità di fare qualche allenamento. Casale è dovuto entrare ma erano due notti che non dormiva perché ha avuto il bimbo. Poi dopo tre giorni dall’altra partita si è sentito, ma va accettato. Ma come ho detto prima, c’è un 2-0 e vedremo cosa succede al ritorno”.