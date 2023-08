Juventus, Kaio Jorge: “Voglio rimanere qui perché sono juventino”

Dopo la tripletta nell’amichevole in famiglia di oggi all’Allianz Stadium di Torino, il brasiliano della Juventus Kaio Jorge ha parlato a Sky Sport. Ecco le sue parole: “Aspettavo questa possibilità da tanto tempo. Sono felice per questo opportunità. Non mi aspettavo di giocare. Ringrazio i fisioterapisti, in particolare il mio che è stato bravissimo. Posso aiutare molto la mia squadra, questa è stata un’opportunità buona per me, l’ho dimostrato perché volevo giocare un po’ di più. Andare in prestito per trovare continuità? Voglio rimanere qua perché io sono juventino”.