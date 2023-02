Juventus-Fiorentina, Allegri in conferenza stampa: data, orario, tv e streaming

Oggi, sabato 11 febbraio, alle 14:15 avrà luogo la conferenza stampa di Mister Massimiliano Allegri alla vigilia di Juventus-Fiorentina, match della ventiduesima giornata di Serie A 2022/2023. L’evento dalla sala stampa dell’Allianz Stadium sarà trasmesso su Juventus TV, disponibile anche su Dazn, mentre Sky dovrebbe collegarsi per mandare in onda alcuni spezzoni della conferenza. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale dell’intervento di Allegri.

