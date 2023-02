Napoli-Cremonese, Ballardini: “Per noi è un bel banco di prova”

“Sarà un bel banco di prova per noi, un grandissimo esame e cercheremo di affrontarlo al meglio”. Queste le parole del tecnico della Cremonese Davide Ballardini alla vigilia del match contro il Napoli al ‘Maradona’. La squadra grigiorossa è alla ricerca della prima vittoria e la classifica porta ancora più pressione: “Pesa perché è grande l’insoddisfazione, ma l’unica maniera che si ha di cambiare le cose è questa. L’impegno, la voglia di competere e fare meglio, perché è l’unica strada. Abbiamo un gruppo di ragazzi che si impegna e vuole fare bene”. Senza Dessers e Okereke, è emergenza nel reparto offensivo: “Come attaccanti abbiamo Afena-Gyan, Ciofani e Tsadjout. L’allenatore deve sbagliare il meno possibile, ma qui forse esageriamo. In questo caso di grandi dubbi non ce ne sono. Una sola punta? Non penso, non è quella l’idea”.