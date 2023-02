Juventus: Di Maria vorrebbe rimanere un altro anno in Europa

Secondo quanto riportato “Tyc Sports”, Angel Di Maria, attaccante della Juventus, avrebbe deciso di rinviare di un anno il suo ritorno in Argentina. L’ex Psg, 35 anni tra una settimana e col contratto in scadenza a giugno, avrebbe intenzione di giocare un’altra stagione in Europa prima di chiudere la carriera nel club dove è cresciuto. Il motivo sarebbe anche da ricercare nella volontà di giocare l’ultima Coppa America, che si giocherà nel 2024 negli Stati Uniti. Rimane da capire se ancora in bianconero oppure no: davanti alla necessità di sistemare i conti, il club potrebbe decidere di non proporgli il rinnovo.